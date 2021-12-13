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Самое приятное за вечер: фанаты забросали футбольное поле игрушками

Любомир Луканюк
13 декабря, 00:12
Болельщики Бетиса выбросили на поле тысячи мягких игрушек, которые передадут нуждающимся детям

Подарок для детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Прекрасную акцию провели болельщики Бетиса перед матчем 17-го тура чемпионата Испании против Реала Сосьедад. Фанаты забросали футбольное поле игрушками.

Подобные акции фаны Бетиса проводят каждый год перед рождественскими праздниками. Игрушки передадут в благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям.

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Бетис отблагодарил зрителей уверенной победой – 4:0. Он позволила клубу удержаться на третьем месте в турнирной таблице.

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У Бетиса – 33 очка, выше Севилья (34) и Реал (42).

Ранее мы писали, что во время хоккейного матча на лед выбросили более 45 тысяч игрушек.