Самое дикое бикини в истории велоспорта: пышногрудая словачка зажигает

Люсия Яворчекова - секс-символ словацкого спорта / Фото: Instagram
Секс-символ словацкого спорта, бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова сразила фолловеров, коих у нее более двух миллионов, очередной огненной фотосессией. Ранее красотка показала горячую тренировку для ягодиц, а теперь предстала перед поклонниками в соблазнительном бикини.
"Дикие проявления моей души" – так описала этот фоторяд Люсия у себя в Instagram
- "Фатально красива"
- "Фигура – мечта"
- "Богиня во плоти", – так оценили дикие снимки Яворчековой ее подписчики
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