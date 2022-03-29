Салах мимо ЧМ-2022! Лидер сборной Египта не забил пенальти

Сенегал выбивает Египет на пути к ЧМ-2022

Сенегал – участник чемпионате мира по футболу. Ответный поединок против Египта завершился победой Сенегала в основной час со счетом 1:0. Единственный гол в матче в активе Булайе Диа, который отметился на 3 минуте матча.

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Четыре дня назад идентичный успех праздновали Салах и компания, а поэтому матч перешел в дополнительное время. Забить в экстра-таймах командам не удалось. А потому определить победителя должна была серия пенальти.

Первые четыре удара с 11 метров завершились промахами. В том числе не забил свой удар и лидер египтян Мохаммед Салах. Неудача именитого партнера обескуражила и партнеров. Сенегал смог реализовать следующие свои удары, а вот Египет отличился всего раз.

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Сенегал третий раз в истории сыграет в финальной стадии мундиаля. Все разы пришлись на XXI век, с дебютом 20 лет назад в Японии и Южной Корее.

Ранее путевку на чемпионат мира во второй раз в истории завоевала Канада.