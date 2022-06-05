5 июня 10’
Уэльс 0
Украина 0
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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С сине-желтым флагом. Звездный легионер Динамо в Литве поддержал Украину

Сергей Шаховец
5 июня, 18:30
Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес сыграл в матче Лиги наций против Литвы. После матча футболист сфотографировался с флагом Украины

Жерсон Родригес не забывает об Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 4 июня, в Европе состоялись матчи Лиги наций. В первом туре группы С1 сборная Люксембурга на выезде победила Литву со счетом 2:0.

Легионер киевского Динамо Жерсон Родригес появился на поле во втором тайме, заменив экс-игрока Ворсклы Венсана Тилля, и помог своей команде одержать победу.

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После матча Родригес сфотографировался с фанатами, которые подошли к нему с украинским флагом. Фотографию с сине-желтым знаменем и автографами Родригес опубликовал на своей странице в Instagram.

После первого тура Люксембург идет на втором месте в группе. Три очка в своем активе у Турции. Замыкают таблицу группы С1 Литва и Фарерские острова.

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Напомним, что весной Жерсон Родригес перешел на правах аренды в турецкий Эюпспор. Контракт люксембуржца по прежнему принадлежит Динамо.

Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня в Кардиффе состоится решающий поединок за выход на ЧМ-2022. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.