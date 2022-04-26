С миру по нитке или заколдованное время Михайлюка! Украинец покорил новое достижение

Михайлюк набрал первое очко в плей-офф НБА / Фото: NBA.com, Коллаж: Сегодня

Святослав Михайлюк дебютировал в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в прошлой победной игре своего Торонто против Филадельфии. Но вписать свое имя за 1 минуту и 19 секунд в протокол того матча удалось лишь в графе фолы.

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Пятый поединок серии между Торонто и Филадельфией, позволил украинскому легионеру покорить новую вершину. Святослав реализовал свой единственный штрафной бросок. Это попадание стало историческим в карьере Михайлюка – украинец добыл свое первое очко на стадии плей-офф НБА.

Интересно, что на площадке Михайлюк снова провел заключительное время матча, и оно идентично прошлому. Украинец сыграл 1 минуту и 19 секунд.

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Основные события матча снова подарили камерунское противостояние Сиакама и Эмбиида. Сильнее как и в прошлом поединке по личным показателям оказался легионер канадской команды. Сиакам сделал дабл-дабл, набрав 23 очка и 10 подборов.

Интересные закономерности подарили Торонто вторую победу в противостоянии со счетом 103:88. Но в серии до четырех побед, впереди остается Филадельфия – 3:2 в пользу Сиксерс.