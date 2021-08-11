С кентом на заправке: Алиев и Милевский отдыхают в ресторане

Артем Милевский и Александр Алиев встретились в ресторане / Фото: Instagram

Алиев и Милевский посетили ресторан в Киеве, где полакомились морскими продуктам и вином. При этом, бокал Артема не попал в кадр. Вероятно, он еще надеется продолжить карьеру футболиста или готовится к старту сьемок в Холостяке.

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"С Кентом приехали на заправку. Ням-ням", – подписал совместное фото Алиев в Instagram.

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Немного позже оно появилось и на странице Милевского с подписью: "Ням-ням по-оболонски".

Подписчики футболистов не упустили возможность подколоть их в комментариях:

Водку под стол?)

Санек с похмела

Кент ваще на свежем

Тема, а где твой бокал?)

Алиев опять с похмелухи

Водка под стол, рапаны на стол

Санек уже 2 литрушки Оболони всадил

Тема красавчик, а этого возьми пусть форму тебе стирает, на отношениях

Кент совсем опух

Кстати, недавно появился новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе. Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола.