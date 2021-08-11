11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

С кентом на заправке: Алиев и Милевский отдыхают в ресторане

Александр Трикиша
11 августа, 10:22
Знаменитая парочка Александр Алиев и Артем Милевский снова вместе. Бывшие партнеры по киевскому Динамо встретились в столичном ресторане

Артем Милевский и Александр Алиев встретились в ресторане / Фото: Instagram

Алиев и Милевский посетили ресторан в Киеве, где полакомились морскими продуктам и вином. При этом, бокал Артема не попал в кадр. Вероятно, он еще надеется продолжить карьеру футболиста или готовится к старту сьемок в Холостяке.

Читайте также: Милевский подделал свой возраст! Сенсационное признание агента

"С Кентом приехали на заправку. Ням-ням", – подписал совместное фото Алиев в Instagram.

Реклама

Немного позже оно появилось и на странице Милевского с подписью: "Ням-ням по-оболонски".

Подписчики футболистов не упустили возможность подколоть их в комментариях:

  • Водку под стол?)
  • Санек с похмела
  • Кент ваще на свежем
  • Тема, а где твой бокал?)
  • Алиев опять с похмелухи
  • Водка под стол, рапаны на стол
  • Санек уже 2 литрушки Оболони всадил
  • Тема красавчик, а этого возьми пусть форму тебе стирает, на отношениях
  • Кент совсем опух

Кстати, недавно появился новый скандальный клип Алиева: много мата, сексуальные ласки и танцы на столе. Экс-игрок Динамо показал, как в образе сутенера с тростью и золотыми цепями завладел креслом главы судейского комитета Украинской ассоциации футбола.

Реклама