8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
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Черноморец --
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Мариуполь --
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Александрия --
Колос --
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Ворскла --
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Рух --
Днепр-1 --
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Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Русский велоспорт, иди на**й! Международная организация приняла решение по агрессору

Андрей Трофимов
1 марта, 23:44
Сборные России и Беларуси отправляются в бан, их гимн и флаг больше не увидят на соревнованиях по велоспорту

За агрессию в Украине - исключение из UCI / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня еще одна спортивная организация приняла санкции в отношении страны-оккупанта. Международный союз велосипедистов (UCI) осудил агрессию России и Беларуси. Война, развязанная этими странами против Украины, не оставила в стороне "политически нейтральную организацию".

Санкции следующие:

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  1. Сборные России и Беларуси больше не могут принимать участия ни в каких мероприятиях из календаря UCI. Решение вступает в силе немедленно.
  2. Все русские и белорусские команды, включая ProTeam Gazprom, теряют статус команд UCI. Новые заявки из этих стран не принимаются.
  3. UCI исключает из своего календаря все соревнования, которые должны были проходить на территории двух стран-агрессоров.
  4. Национальные чемпионаты этих стран также исключены.
  5. Использование эмблем, названий, сокращений, флагов и гимнов, связанных с Россией и Беларусью, запрещено на всех мероприятиях Международного календаря UCI.
  6. Заявки на проведения новых соревнований от этих стран не принимаются.
  7. Организаторам мероприятий запрещено приглашать российские и белорусские команды на соревнования.

Отдельно отмечается, что позиция UCI может меняться по мере развития ситуации в Украине.

Как говорится: российский велоспорт, иди на**й!

Ранее сегодня теннисист Сергей Стаховский ужаснулся от трагедии в Харькове, когда оккупанты обстреляли ракетами центр города.

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"Это центр Харькова. Прямо сейчас... Ты не найдешь справедливости в аду... Путин, мы будем танцевать на твоей могиле. Тебе от этого не скрыться", – написал Сергей в соцсетях.