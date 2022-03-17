Русский хоккей, иди на**уй! Топ-сборные Европы отказались играть против рашистов

Никто не хочет иметь дело с Россией / Фото: Getty Images

Еврохоккейтур без России, "Первый канал" без хоккейного турнира. Двойной удар по любимому зимнему спорту Путлера нанесли европейские топ-сборные.

Читайте также: Матч НХЛ начался с невероятного исполнения гимна Украины

Реклама

Бессменный квартет участников Еврохоккейтура впервые за четверть века изменился – сборные Швеции, Финляндии и Чехии отказались играть против хоккеистов страны-агрессора как минимум на 2 года. Шанс проявить себя на фоне лучших команд континента получила Швейцария, о чем объявил официальный сайт национальной сборной.

Еврохоккейтур - один из главных ежегодных турниров в рамках подготовки команд к Чемпионату мира и Олимпийским играм. Каждая страна-участница принимает у себя мини-турнир (формат: каждый с каждым в один круг), и по результатам 12 туров определяется победитель соревнований.

Самым титулованными сборными являются Финляндия и Россия – каждая побеждала по 9 раз.

Реклама

Легенды хоккея призывают Международную федерацию хоккея исключить сборную России из состава участников Чемпионата мира.