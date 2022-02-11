Русские очень недовольны: британский журналист задал неудобный вопрос Валиевой

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Неприятный инцидент случился во время тренировочного проката 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Британский репортер Daily Mail Риат Аль-Самаррай, находившийся в микст-зоне после тренировочной сессии, спросил Валиеву о допинге.

Камила Валиева / Фото: Reuters

Реклама

Щекотливый вопрос вызвал бурю возмущения у российских журналистов, которые окружили репортера и начали интересоваться его личностью.

"Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Русские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию", – написал журналист в своем Twitter.

Реклама

Видимо британец в очередной раз наступил на "больной мозоль" российского спорта, который злоупотребляет допингом.

Напомним, сегодня Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Реклама

Теперь Спортивный арбитражный суд Лозанны должен решить, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и оставлять ли Валиеву на Играх для участия в личном первенстве.

Суд должен принять решение до 15 февраля, когда состоится короткая программа у женщин.

У России могут отобрать командное золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.