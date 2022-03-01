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Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Русская бомба в Харькове: реакция Усика

Павел Василенко
1 марта, 15:07
Боксер назвал Харьков Городом-героем – и добавил украинский флаг

Усик: Харьков - Город-герой / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на ракетный обстрел российскими войсками центральной площади Харькова.

"Hero City Kharkiv. Місто-герой Харків", – написал у себя в сториз на английском и украинском языках Усик, комментируя взрыв у здания Харьковской обладминистрации. К этим словам он в качестве эмодзи добавил флаг Украины.

"Это русская бомба", – отметил также на русском языке Усик.

В эти минуты в Харькове спасатели совместно с волонтерами разбирают завалы, достают раненых людей и тела погибших.

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"Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы – площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такова цена свободы. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", – заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в Харькове Усик заочно учится в Национальном университете внутренних дел – на магистра психологии.

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Но сейчас учебники отложены в сторону. Усик, имеющий дом под Киевом, записался в тероборону.

Фото из Харькова после сегодняшних обстрелов со стороны оккупантов

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