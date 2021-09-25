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Минай --
Львов --
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Днепр-1 --
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Десна --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
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Рух – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Анатолий Дерека
25 сентября, 10:10
Следите в онлайн-режиме за матчем УПЛ между чемпионом страны и львовским Рухом на "Арене-Львов"

Динамо ожидает непростой гостевой матч против Руха

Сегодня львовский Рух и киевское Динамо сойдутся в матче 9 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок пройдет на стадионе "Арена-Львов" и начнется в 19:30. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РУХ – ДИНАМО

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Динамо в целом может быть довольно стартом сезона. Команда лидирует в чемпионате Украины, имея трехочковое преимущество над Шахтером. Да и в Лиге чемпионов подопечные Луческу неплохо отыграли против Бенфики, едва не вырвав три очка на последней минуте.

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Правда, были и не приятные моменты. В 4 туре киевляне неожиданно сыграли вничью с Ингульцом, а в среду без шансов уступили Шахтеру в Суперкубке Украины (0:3). Уже через неделю принципиальных соперников ожидает новый очный поединок.

Правда, перед этим Динамо ожидает не только сложный выезд в ЛЧ к Баварии, но и гостевой поединок против неуступчивого Руха. Команда Леонида Кучука нестабильно идет по сезону, однако удерживает позиции в середине таблицы. По потенциалу команда заслуживает большего, а ничьи в играх с Колосом и Зарей показали опасность этой команды.

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьи составляет 5.50.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 1, который доступен на сервисе OLL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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