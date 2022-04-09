Рубли вместо иномарок: российским олимпийцам не выдадут обещанные авто

Политика Путина отразилась на призовых для российских олимпийцев / Фото: Getty Images

Военная агрессия России против нашей страны дорого обходится местному населению. Массовые санкции сильно ударили по экономической ситуации в РФ и вызвали резкое падение курса рубля.

Это дало российскому правительству "зеленый свет" на утверждение новых финансовых правил. Один из примеров – требование Путина для некоторых стран платить за газ в рублях.

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Решил выйти сухими из воды и Фонд поддержки олимпийцев РФ. Телеканал "Матч ТВ" сообщает, что организация решила не выдавать российским призерам зимней Олимпиады-2022 автомобили, которые им традиционно вручали за награды.

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Главной причиной такого решения называют отказ иностранных производителей на поставку авто в Россию и невозможность сделать это в полном объеме. Вместо этого спортсмены получат денежную компенсацию.

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Напомним, что Россия не принимала участие в зимних Олимпийских Играх из-за многочисленных допинговых нарушений. Вместо нее спортсмены из РФ назвались "ОКР" (Олимпийский комитет России). Они заняли 9 место в общей таблице, добыв 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.