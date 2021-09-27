Ротань назвал список футболистов на ключевой матч отбора к Евро-2023

Руслан Ротань готовит сборную Украины U-21 к матчу с Арменией / Фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил список футболистов, вызванных на октябрьские матчи отборочного турнира к Евро-2023.

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Свой очередной сбор сине-желтые начнут 4 октября. Подопечные Руслана Ротаня будут готовится к поединкам против сборных Франции (8 октября в Бресте) и Фарерских островов (12 октября в Запорожье).

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Наставник молодежной сборной Украины в этих матчах рассчитывает на 24 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк)

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1 Днепр), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух Львов), Олег Горин (Минай ), Валерий Дубко (Черноморец Одесса)

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо Киев), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1 Днепр), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925 Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – Черноморец Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Викентий Волошин (Десна Чернигов)

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия)

Резервный список: Никита Турбаевский (Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Игорь Снурницин, Даниил Алефиренко (оба – Заря Луганск), Денис Кузык, Богдан Билошевський, Владислав Ванат (все – Черноморец), Остап Притула (Рух Львов), Даниил Кравчук (Ворскла Полтава)

Напомним, что молодежная сборная Украины удачно стартовала в отборочном турнире на Евро-2023. Команда Ротаня обыграла на выезде сборную Сербии 1:0, а в Ковалевке победила Армению 2:1.

После двух сыгранных туров молодежная сборная Украины возглавляет турнирную таблицу в группе Н.

Смотрите как сборная Украина U-21 обыграла Армению