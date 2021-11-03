Ротань назвал состав на матчи с балканцами

Руслан Ротань огласил заявку на отборочные матчи молодежного Евро-2023 / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

"Сине-желтые" 8 ноября начнут подготовку к двум матчам квалификации Евро-2023 (U-21): со сборной Северной Македонии (11 ноября в Скопье) и Сербией (16 ноября во Львове).

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В этих матчах тренерский штаб рассчитывает на 23 футболистов.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер)

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Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо), Арсений Батагов (Днепр-1), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Дмитрий Капинус (Шахтер);

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Владимир Бражко (Динамо), Александр Назаренко (Днепр-1), Олег Очеретько (Мариуполь), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Николай Михайленко (Черноморец), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Даниил Алефиренко (Заря);

Нападающие: Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

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Резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все – Черноморец), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба – Заря), Роман Дидык (Рух), Даниил Кравчук (Ворскла), Богдан Порох (Металлист), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – Минай).

Напомним, после четырех сыгранных туров сборная Украины U-21 занимает второе место в группе H, имея в своем активе 9 баллов.

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