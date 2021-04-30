Российскому бойцу едва не выкололи глаз во время боя

На турнире по смешанным единоборствам Professional Fighters League шведский боец Садибу Су едва не лишил зрения россиянина Николая Алексахина. Во втором раунде Алексахин пошел в атаку, но напоролся на руку Садибу, а затем схватился за лицо.
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Оказывается, при попытке защититься швед ткнул пальцем прямо в глаз сопернику. Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому поединок продолжить не удалось, его результат был аннулирован.
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