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Российскому бойцу едва не выкололи глаз во время боя

30 апреля, 09:26

Александр Трикиша

Во время боя Садибу Су попал пальцем в глаз Николаю Алексахину. Бой пришлось остановить, так как российский боец не смог продолжить поединок из-за повреждения

На турнире по смешанным единоборствам Professional Fighters League шведский боец Садибу Су едва не лишил зрения россиянина Николая Алексахина. Во втором раунде Алексахин пошел в атаку, но напоролся на руку Садибу, а затем схватился за лицо.

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Оказывается, при попытке защититься швед ткнул пальцем прямо в глаз сопернику. Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому поединок продолжить не удалось, его результат был аннулирован.

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Источник: Сегодня|Спорт

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