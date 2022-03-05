Российский спортсмен призвал силы НАТО в Украину

Гарри Каспаров против политики России / Фото: Getty Images

Война России против Украины идет уже десятый день. Наши воины доблестно отбивают атаки фашистских захватчиков, которые бомбят наши города и мирное население.

Одним из ключевых вопросов в обороне нашей страны является возможное закрытие неба Украины силами НАТО. Вчера организация заявила, что не рассматривает свое участие в войне из-за возможного конфликта с Россией.

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Это вызвало бурную реакцию от Президента Украины Владимира Зеленского. Свое негодование на странице в Facebook также высказал и российский шахматист, а также оппозиционный политик Гарри Каспаров.

"Я призываю западные страны, в первую очередь Америку, резко усилить свое военное присутствие в регионе и прекратить разговоры о том, что военная конфронтация с Россией невозможна. Если Путин хочет конфронтации, она неизбежна. Поэтому сейчас очень важно, чтобы ресурсы НАТО были максимально полно подготовлены к любой провокации. Это может повлиять на тех генералов, которые отдают преступные приказы. Потому что возмездие когда-то там в Гааге – это одно, а потенциальный риск столкнуться с силами НАТО сейчас из-за выполнения путинского приказа – это совсем другая история.

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Запад может сделать многое для того, чтобы повлиять на сознание высших офицеров, выполняющих сегодня преступные путинские приказы на территории Украины. Но повторяю, готовиться надо все равно к худшему, потому что пока Запад при всем его единстве еще не готов переступить эту черту и понять, что Третья мировая война уже идет. То, что сейчас происходит – это война. Это война экономическими и политическими методами. Вы воюете с Путиным, вы поняли, что его надо добить. Но вы должны также понимать, что эта война может перейти в другую фазу, потому что загнанная в угол крыса может прыгнуть".

Ранее Каспаров рассказал, когда Россия вернет Крым. Политик считает, что аннексия полуострова является одним из множества преступлений Владимира Путина.