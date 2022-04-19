Российский миллиардер помогает украинским беженцам во Франции

Дмитрий Рыболовлев помогает украинцам во Франции

Футбольный мир всячески старается помогать Украине в войне против фашистской России. Знаменитости помогают украинцам гуманитарной помощью и приемом беженцев по всей Европе.

Свою акцию поддержки Украине решили проявить французские клубы Ницца и Монако, которые завтра встретятся друг с другом в 33 туре Лиги 1. Команды помогут нашим беженцам, которые ищут приюта во Франции.

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Футболки игроков с матча выставят на аукцион на платформе MatchWornShirt. Все вырученные средства будут перечислены ассоциации Secours Populaire, которая занимается поселением и помощью украинцам во Францию.

Символично, что владельцем Монако является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Ранее олигарх сделал личное пожертвование организации для помощи украинцам с продуктами питания, одеждой, предметами гигиены, школьными наборами и мебелью.

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Ранее под санкции попал Роман Абрамович, а Челси запретили осуществлять финансовую деятельность. Правда, клуб все же добился возможность продавать билеты на выездные поединки. Все вырученные средства лондонцы также решили передать на помощь Украине.