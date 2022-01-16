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Российский Макгрегор одержал первую победу в UFC: видео нокаута

Александр Трикиша
16 января, 09:37
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев одержал победу в своем дебютном поединке в UFC. На турнире UFC on ESPN 32 россиянин нокаутировал американца Дакоту Буша

Борщев отбирает часть славы у Макгрегора / Фото: Коллаж: Сегодня

Буш начал поединок агрессивней и казалось, что сейчас он нокаутирует россиянина. Однако тот выдержал натиск соперника.

Ближе к концу раунда Борщев выровнял положение, а во время одной из атак резко пробил по печени, после чего Буш оказался на канвасе.

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Борщев бросился добивать соперника и заставил рефери остановить бой.

Это шестая победа Борщева в MMA и первая – в UFC. Также на его счету есть одно поражение. Буш проиграл в 4 раз при 8 победах. Это был его второй бой в UFC.

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Борщев выступает в смешанных единоборствах с обычным прозвищем "Слава", хотя ему пошло бы "российский Макгрегор". Боец выбрал себе имидж, вызывающий ассоциации со знаменитым ирландцем.

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