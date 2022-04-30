Российский футбол держит курс за крейсером "Москва": УЕФА забанит Россию еще на сезон

Российский футбол опять забанят / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует рассмотреть вопрос о статусе российских клубов и сборной. Решение будет принято на следующей неделе, сообщает championat.com, со ссылкой на собственные источники в УЕФА.

Рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

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Это значит, что российские клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных страны-агрессора выпадут из турниров под эгидой УЕФА.

Напомним, в ответ на военную агрессию РФ против Украины УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от всех международных турниров.

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Россия должна понести наказание за агрессию против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате московский Спартак исключили из Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не сыграла с Польшей в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

Российский футбол продолжает уверенно держать курс вслед за крейсером "Москва".

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