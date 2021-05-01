Российский чемпион отметелил английского боксера: а когда-то бросал вызов Гвоздику

Российский чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол защитил пояс в бою с британцем Крейгом Ричардсом 1 мая в Манчестере

Крейг Ричардс и Дмитрий Бивол / Фото: matchroomboxing

1 мая во время большого вечера бокса в Манчестере россиянин Дмитрий Бивол (17–0, 11 KO) успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе в бою с британцем Крейгом Ричардсом (16–1–1, 9 KO). Ранее российский чемпион мира рассказал об уходе Гвоздика из спорта.

Бивол выиграл 12-раундовый бой у 31-летнего английского боксера единогласным решением судей: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин остается непобежденным на профессиональном ринге. Дмитрий добыл свою 18-ю победу и сохранил титул чемпиона мира WBA.

Напомним, что шоу возглавит поединок между бывшим претендентом на титул в супертяжелом весе Дереком Чисорой (32–10, 23 KO) из Великобритании и экс-обладателем пояса WBO Джозефом Паркером из Новой Зеландии (28–2, 21 KO). Ранее мы писали, что побитый Усиком Чисора срывает бой за сутки до начала. Он не хочет выходить в ринг первым.

Читайте также: Боксера стошнило прямо на ринге во время боя с россиянином

Напомним, что в свое время Бивол бросал вызов украинскому боксеру Александру Гвоздику, когда тот владел титулом WBC в полутяжелом весе. Но их поединок так и не состоялся. А после этой схватки Дмитрий, вероятнее всего, захочет провести объединительный бой с кем-то из действующих чемпионов. Среди них и обидчик Гвоздика Артур Бетербиев.

Александр Гвоздик, тренировка