Российский боксер в коме: новые последствия схватки с медведем

Медведев и медведь: первый в коме, второй - убит / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области, где спортсмен рыбачил вместе с приятелями на реке Иртыш.

Об этом сообщил тренер боксера Дмитрий Косенко.

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"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом", – приводит слова Косенко РИА Новости Спорт.

Ранее мы писали, что медведь атаковал группу из трех рыбаков, возвращавшихся домой с уловом. Среди них был и Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на боксера.

Медведев сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными. Во время борьбы с диким животным боксер серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта.

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Медведев проживает в Тобольске. Он мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской область. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).