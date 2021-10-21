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Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
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Динамо --
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Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Российский боксер в коме: новые последствия схватки с медведем

Андрей Трофимов
21 октября, 08:23
23-летний боксер Илья Медведев нанес смертельные ранения ножом животному, однако сам получил серьезные повреждения

Медведев и медведь: первый в коме, второй - убит / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области, где спортсмен рыбачил вместе с приятелями на реке Иртыш.

Об этом сообщил тренер боксера Дмитрий Косенко.

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"Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом", – приводит слова Косенко РИА Новости Спорт.

Ранее мы писали, что медведь атаковал группу из трех рыбаков, возвращавшихся домой с уловом. Среди них был и Медведев. Сначала зверь убил 48-летнего мужчину, после чего набросился на боксера.

Медведев сумел нанести медведю несколько ножевых ранений, ставших для него смертельными. Во время борьбы с диким животным боксер серьезно пострадал, получив раны головы и конечностей. Третий рыбак, оставшийся невредимым, на лодке сумел доставить спортсмена до медицинского пункта.

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Медведев проживает в Тобольске. Он мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской область. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).

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