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Российский боксер умер после брутального нокаута (видео)

Александр Трикиша
8 января, 17:07
Трагически завершился поединок на турнире "Короли нокаутов" в российском Тольятти. Боксер из Новосибирска Арест Саакян получил тяжелую травму, в результате чего скончался

Арест Саакян умер после нокаута / Фото: Коллаж: Сегодня

26 декабря Саакян боксировал против Игоря Семернина. В восьмом раунде соперник нанес точный удар с правой, после чего Саакяна повело, и он упал на канвас.

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Прямо из ринга боксера увезли в больницу. Врачи диагностировали у него отек головного мозга и кому третьей степени. Спустя 11 дней он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщила его сестра в Instagram.

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А в конце ноября мы писали, что умер молодой украинский спортсмен. Он побеждал на чемпионатах мира и Европы. Две недели врачи боролись за жизнь Борислава Бизу, у каноиста диагностировали коронавирус.

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