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Российские оккупанты забрали жизнь у чемпиона Украины

Сергей Шаховец
20 мая, 13:05
В боях под Харьковом погиб член сборной Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк

Олег Ленюк - неоднократный чемпион Украины по спортивному ориентированию

Украина продолжает терять своих лучших спортсменов. Еще одна трагическая новость пришла из Харьковщины. Там в боях с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"По словам побратимов, Олег всегда был добросовестным и отважным бойцом, а главное – человеком чести и слова.

На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин", – говорится в сообщении.

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Олег Ленюк родом с Буковины. Он был многократным чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования.

Его отец, тоже Олег Ленюк, занимался спортивной ориентировкой и участвовал в соревнованиях среди ветеранов.

В 2022 году Олег Ленюк-младший стал выпускником кафедры математических проблем управления и кибернетики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где получил диплом магистра.

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Ранее мы сообщали, что в бою с рашистами погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Спортсмен становился серебряным призером Кубка Украины по боксу.

Виктор Понятенко погиб защищая Украину от оккупантов