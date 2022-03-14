Российские оккупанты убили известного футболиста и волонтера

В Ирпене от рук оккупантов погиб футболист и волонтер Александр Иващик / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Российско-фашистские войска продолжают забирать жизни мирных украинских граждан. В воскресенье, 13 марта, в Ирпене от российской пули погиб Александр Иващик.

Во время войны он занимался волонтерской деятельностью. Александр вывозил людей из зоны боевых действий и развозил продукты нуждающимся. О смерти футболиста сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

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Александр Иващик выступал в любительских лигах Киевщины, где неоднократно признавался лучшим футболистом. Александр защищал цвета ряда клубов – Буча 03, Налоговый Университет (Ирпень), ФК Мироцкое, ФК Чабаны, Олимп (Дмитровка) и других.

Также он играл в футзал – выступал за ветеранские команды Киева и области. Последней командой Александра была ирпенская BKZ. Александру Иващику было всего 42 года. У него остались жена и двое детей, а сын Владислав, как и отец, тоже играет в футбол.

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Это уже не первая смерть украинского футболиста от рук российско-фашистских войск. В первые дни войны от российского снаряда в Киеве погиб футболист ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.

Дмитрию Мартыненко было 25 лет / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В бою против рашистов пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило. Воспитанник школы львовского клуба был командиром танка. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Виталию Сапило звание Герой Украины (посмертно).

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Виталий Сапило

Во время эвакуации из Броварского района Киевской области от пуль российских оккупантов погиб 16-летний футболист Атлета Дмитрий Евдоченко и его мама.