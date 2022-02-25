Российские клубы оставили в еврокубках: результаты жеребьевки Лиги Европы

Сегодня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. УЕФА хоть и отобрал финал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, но не исключил российские клубы из еврокубков.

Результаты жеребьевки:

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Рейнджерс (Шотландия) — Црвена Звезда (Сербия)

Брага (Португалия) – Монако (Франция)

Порту (Португалия) – Лион (Франция)

Аталанта (Италия) – Байер (Германия)

Севилья (Испания) – Вест Хэм Юнайтед (Англия)

Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция)

Лейпциг (Германия) – Спартак (Россия)

Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия)

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ состоится в Севилье на стадионе "Санчес Писхуан".

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: