8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Российские клубы оставили в еврокубках: результаты жеребьевки Лиги Европы

Любомир Луканюк
25 февраля, 13:46
Определились восемь пар, которые продолжат борьбу за популярный клубный трофей

Сегодня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. УЕФА хоть и отобрал финал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, но не исключил российские клубы из еврокубков.

Результаты жеребьевки:

Реклама
  • Рейнджерс (Шотландия) — Црвена Звезда (Сербия)
  • Брага (Португалия) – Монако (Франция)
  • Порту (Португалия) – Лион (Франция)
  • Аталанта (Италия) – Байер (Германия)
  • Севилья (Испания) – Вест Хэм Юнайтед (Англия)
  • Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция)
  • Лейпциг (Германия) – Спартак (Россия)
  • Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия)

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ состоится в Севилье на стадионе "Санчес Писхуан".

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: