Российские клубы оставили в еврокубках: результаты жеребьевки Лиги Европы

Сегодня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. УЕФА хоть и отобрал финал ЛЧ-2022 у Санкт-Петербурга, но не исключил российские клубы из еврокубков.
Результаты жеребьевки:
- Рейнджерс (Шотландия) — Црвена Звезда (Сербия)
- Брага (Португалия) – Монако (Франция)
- Порту (Португалия) – Лион (Франция)
- Аталанта (Италия) – Байер (Германия)
- Севилья (Испания) – Вест Хэм Юнайтед (Англия)
- Барселона (Испания) – Галатасарай (Турция)
- Лейпциг (Германия) – Спартак (Россия)
- Бетис (Испания) – Айнтрахт (Германия)
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ состоится в Севилье на стадионе "Санчес Писхуан".
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