Российские фашисты обстреляли базу Шахтера под Киевом (фото)

На тренировочное поле базы Шахтера упал снаряд / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полномасштабная война России против Украины длится уже более месяца. Армия Путина обстреливает наши города ракетами и бомбами, убивая, в том числе, и мирное население.

Особенно досталось пригородам Киева, кадры зверств российской армии вчера разлетелись по всему миру. Была все это время заблокирована и база Шахтера "Святошин".

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Сегодня дончане на своей страничке в Telegram рассказали, что во время боев за Киев два снаряда прилетело к ним на базу. Один из них попал в тренировочное поле, второй – в помещение с экипировкой.

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Вчера специалисты из ГСЧС разминировали дорогу на базу "Святошин", теперь доступ к ней открыт. Пока что Шахтер будет тренироваться в Европе, где проведет ряд благотворительных матчей.

Ранее президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что Украина должна получить репарации от России в полном объеме на восстановление инфраструктуры после боевых действий.