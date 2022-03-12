Российские блогеры страдают в очереди в Макдональдс. Они обосрались – Левченко

Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в программе Денисов Time прокомментировал реакцию россиян на войну в Украине. По его словам, они молчат, потому что боятся.

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"Они говорят, что они страдают: внутренне, где-то сидя в туалете, возможно, или еще где-то, или стоя в очереди в последние дни, чтобы попасть в Макдональдс. Они все страдают.

Вот я уже со вторым футбольным блогером из России поговорил: "Ну что, будешь говорить на камеру на Ютуб?". Ответ: "Ну пока не ясно, что с законом…". Все, для меня эти люди заканчиваются на этом", – рассказал Александр Денисов.

Евгений Левченко прокомментировал это одним словом: "Обосрались!".

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Ранее в программе Денисов Time Александр Алиев признался, что больше не разговаривает с родителями, которые живут в России. Они не верят своему сыну, а верят только телевизору.

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