Россияне – это воры и преступники. Оккупантам досталось от Де Дзерби

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Начало войны наставник "горняков" Роберто Де Дзерби встретил в Киеве, где команда готовилась к возобновлению чемпионата УПЛ. Но коварное нападение российских фашистов на Украину разрушило все планы.

Итальянский специалист вместе с футболистами вынужден был эвакуироваться в Европу и надеется продолжить работу в донецком Шахтере.

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"Ко мне обращались некоторые клубы из-за границы, но я даже не хотел об этом говорить. Да, мы получили письмо, которым клуб нас "увольняет". Но сейчас мое сердце не на месте. Я не могу думать о другой команде. Семь месяцев я провел в стране, за десять дней этого не отменишь. Наоборот: если рано или поздно восстановится чемпионат Украины, я хотел бы провести еще год в Шахтере, если они пожелают этого.

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Мои приоритеты абсолютны: я жду, пока появится шанс вернуться. Какая бы команда ни была, даже без бразильцев, даже если бы мы не могли больше постоянно побеждать. Для меня это было бы важно. Потому что нас заставили бежать как воров, но мы работали. Воры, преступники – это вторгшиеся к нам россияне. Мы были первыми за 12 туров до финиша. Если нам дадут титул решением за столом, я бы этого не хотел. Мы бы выиграли его на поле, в чемпионате. В Турции я наконец-то начал видеть плоды своей работы. Я тоже начал думать о том, как улучшить команду в дальнейшем. И сразу все это развалилось. Эта вещь меня уничтожает", – сказал Де Дзерби в интервью SassuoloNews.net.

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, в УПЛ прошло лишь 18 туров из 30-ти. Недавно президент УАФ Андрей Павелко заявил, что чемпионат Украины будет доигран, но для этого необходимо выгнать с нашей земли путинских орков.