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Бельгия --
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Италия --
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Германия --
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Чехия --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Россиян не должно быть на турнирах. Чемпион мира поставил жесткий ультиматум

Сергей Шаховец
10 июня, 23:46
Титулованный дзюдоист Георгий Зантарая возмутился действиями Международной федерации дзюдо, допустившей к соревнованиям россиян

Георгий Зантарая / Фото: AFP

Первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая сделал официальное заявление по поводу участия россиян в турнире в Улан-Баторе. Прославленный спортсмен откажется от своих титулов в знак протеста, если дзюдоистов из страны-агрессора допустят к соревнованиям.

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"Только что увидел на официальном сайте Международной Федерации Дзюдо, что спортсмены из россии зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации).

Напоминаю, что до этого я уже писал, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно если речь идет о войне.

Поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение:

если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире – я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!

Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир – в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами.

Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители россии будут к нему допущены даже под флагом Федерации.

Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала россия!", – написал Зантарая на странице в Facebook.

Георгий Зантарая

Отметим, что международный турнир по дзюдо "Большой шлем Улан-Батора 2022" пройдет в столице Монголии 24 – 26 июня. Турнир является частью серии соревнований Международной федерации дзюдо (IJF). На турнир заявлено 227 атлетов из 28 стран. В их числе 28 российских дзюдоистов, заявленных под нейтральным флагом федерации.