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Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
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Колос --
5 декабря 14:00
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Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Спортинг --
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Челси --
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Россия убила моего отца! Украинский футболист не побоялся сказать правду

Андрей Трофимов
2 декабря, 20:50
Игрок Диназа вспомнил, как начиналась война на Донбассе, в которой погиб его отец

Два Майбороды: сын и отец

24-летний нападающий Сергей Майборода сейчас играет за вышгородский Диназ во Второй лиге чемпионата Украины. Хотя за плечами имеет и выступления в Премьер-лиге за луганскую Зарю.

Сам Сергей родился в Донецкой области. Там и встретил войну.

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"Очень хорошо помню тот день. Мы видели заход вражеских войск в Славянск как раз со стороны нашей Билбасовки. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантский час и вокруг ходили вооруженные люди. Не говорю уж о свисте пуль над головой. Все шумело, страшно было", – вспоминает Майборода.

Его отец Сергей Майборода-старший не остался в стороне от происходящего и пошел защищать свою родину. 1 июля 2019 года в Волновахском районе в санитарный автомобиль попала ракета. Водитель Сергей Майборода и медик Ирина Шевченко погибли.

"Мне больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца. Я ужасно хотел бы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Россияне просто залезли в нашу страну. Сначала Крым забрали, пришли на Донбасс. Вообще не понимаю, зачем они это сделали и что здесь сейчас делают", – цитирует Майбороду football24.ua.