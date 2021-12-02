Россия убила моего отца! Украинский футболист не побоялся сказать правду

Два Майбороды: сын и отец

24-летний нападающий Сергей Майборода сейчас играет за вышгородский Диназ во Второй лиге чемпионата Украины. Хотя за плечами имеет и выступления в Премьер-лиге за луганскую Зарю.

Сам Сергей родился в Донецкой области. Там и встретил войну.

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"Очень хорошо помню тот день. Мы видели заход вражеских войск в Славянск как раз со стороны нашей Билбасовки. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантский час и вокруг ходили вооруженные люди. Не говорю уж о свисте пуль над головой. Все шумело, страшно было", – вспоминает Майборода.

Его отец Сергей Майборода-старший не остался в стороне от происходящего и пошел защищать свою родину. 1 июля 2019 года в Волновахском районе в санитарный автомобиль попала ракета. Водитель Сергей Майборода и медик Ирина Шевченко погибли.