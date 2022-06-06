6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Россия пожаловалась на Украину. Оккупанты забраковали нашу форму

Алексей Андрейцев
6 июня, 12:46
В России до сих пор не понимают, почему Крым – это территория Украины, что подтверждают и международные футбольные федерации

Футболисты всегда подчеркивали, что Крым - это Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация футбола исключила Россию из своих соревнований из-за нападения на Украину. Но это не остановило Российский футбольный союз (РФС). Там решили состряпать кляузу на нашу команду. Напомним, что сборная Украины на этой неделе сыграет в Лиге наций.

РФС подал протест из-за формы сборной Украины, на которой изображен Крым.

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"Если на экипировке другой страны изображается территория РФ, то соответственно, мы должны были направить такой протест", – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Его не смущает тот факт, что Крым по международному праву считается оккупированной территорией. И ФИФА считает Крым – Украиной.

Напомним, что товарищеские матчи наша команда играла в специальных футболках. На них было уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов.

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А в официальных поединках на форме были просто границы Украины, естественно, с Крымом.