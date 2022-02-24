8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Россия – оккупант! Шевченко назвал вещи своими именами

Сергей Шаховец
24 февраля, 20:07
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сделал резкое заявление о войне России против Украины

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня утром, 24 февраля, российские войска вероломно атаковали Украину. Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко обратился к международному сообществу с призывом остановить агрессора.

"Ранним утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности.

Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности.

Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ", – написал Шевченко в своем Facebook.

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Ранее жена Андрея Шевченко американка с польскими корнями Кристен Пазик опубликовала жуткое видео попадания ракеты российских оккупантов по аэропорту Ивано-Франковска.

Потрясенная американка призвала остановить войну.

Кристен Пазик: "Остановите войну" / Фото: Коллаж: Сегодня