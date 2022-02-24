Россия – оккупант! Шевченко назвал вещи своими именами

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Сегодня утром, 24 февраля, российские войска вероломно атаковали Украину. Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко обратился к международному сообществу с призывом остановить агрессора.
"Ранним утром началась полномасштабная война, инициированная Россией. Мой народ и моя семья подвергаются опасности.
Украина и ее население хотят мира и территориальной целостности.
Пожалуйста, я прошу вас поддержать нашу страну и призвать российское правительство прекратить их агрессию и нарушение международного права. Мы хотим только мира. Война не нужна. Война – это не ответ", – написал Шевченко в своем Facebook.
Ранее жена Андрея Шевченко американка с польскими корнями Кристен Пазик опубликовала жуткое видео попадания ракеты российских оккупантов по аэропорту Ивано-Франковска.
Потрясенная американка призвала остановить войну.