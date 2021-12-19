Россия лузеры! Финны опустили сборную псевдо-СССР на ее льду (видео)

Финны обыграли Россию на ее поле / Фото: Getty Images

Сборная Финляндии одержала победу на Кубке Первого канала по хоккею в Москве, обыграв в овертайме команду России со счетом 3:2.

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На это эмоционально отреагировал финский журналист Пекка Ялонен в Twitter.

"Россия – лузеры. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле", – написал Ялонен.

России не помогло даже содействие судей, засчитавших гол Войнова, сделавшего счет 2:2.

"Скандал в Москве из-за того, что России засчитали гол после того, как судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Россия привыкла жульничать", – отметил по этому поводу Пекка Ялонен.

Не помогла россиянам и ретро-форма со словами СССР, в которой они вышли на матч с финнами. Магия экипировки уже несуществующего государства в стиле 1964-68 годов, когда советские хоккеисты выиграли две Олимпиады, почему-то против Суоми не подействовала.

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