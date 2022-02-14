"Россия – хулиган олимпийского движения!" Американский журналист возмущен решением CAS

Теперь несовершеннолетние спортсмены могут принимать допинг / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую допинг-фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх.

CAS принял во внимание тот факт, что спортсменка несовершеннолетняя, а потому не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств".

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Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Такое необдуманное решение CAS дает зеленый свет для применения допинга спортсменами, не достигшими возраста 16 лет, считает американский журналист Дэвид Лис.

"Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально – использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой" – написал Лис в Twitter.

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Отсутствие серьезных санкций в отношении допинг-махинаций России порождает вседозволенность. Международные организации закрывают глаза на действия россиян и тем самым способствуют дальнейшим нарушениям.

Валиевой прогнозируют дисквалификацию до двух лет / Фото: Reuters

"Когда результаты из лаборатории были удалены, все осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема. Стоит отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где же истинное возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведет себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают", – возмутился Лис.

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Отметим, что согласно решению суда Валиева сможет продолжить участие в Олимпийских играх-2022 и сразится в женском личном турнире, который стартует 15 февраля.

Россия выходит сухой из воды после скандала / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопросы результатов командного турнира и других последствий положительной допинг-пробы спортсменки будут решаться во время отдельных судебных процессов.