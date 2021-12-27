26 декабря 17:00
Манчестер Сити 6
Лестер 3
26 декабря 19:30
Астон Вилла 1
Челси 3
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

России засчитали самый странный гол в истории ЧМ. Такое могло быть только во дворе

Любомир Луканюк
27 декабря, 11:42
В матче россиян против Швеции ворота соперников были сдвинуты и шайба просто пересекла красную линию, но этого хватило рефери, чтобы зафиксировать гол

Гол без ворот на ЧМ по хоккею / Фото: Коллаж: Сегодня

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом туре сборная Швеции обыграла Россию – 6:3. В этом матче был забит один из самых удивительных голов в истории хоккея.

Читайте также: Знаменитый вратарь пропустил гол из центра поля

Реклама

Героем встречи стал 17-летний российский форвард Матвей Мичков. После эффектного финта Мичкова, шайба проскользнула мимо шведского голкипера и пересекла линию, где должны были стоять ворота. Но их на месте не оказалось. Ворота были сдвинуты Мичкова, который упал и скользил по льду.

Тем не менее, судьи посмотрели видеоповтор и засчитали гол.

Реклама

Ранее мы писали, что белорус забил невероятный гол на чемпионате мира по хоккею. Дмитрий Кузьмин буквально на клюшке занес шайбу в ворота соперников.