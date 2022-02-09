9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

России оставят золото Олимпиады, несмотря на допинг

Максим Мельник
9 февраля, 12:27
Юристы в РФ уверены, что их сборную невозможно лишить золотых медалей Пекина в командном турнире фигуристов – и это несмотря на новый допинг-скандал

Россияне могут выйти сухими из воды / Фото: Getty Images

Российский спортивный юрист Артем Пацев заявил, что за положительный допинг-тест, сданный до Игр-2022, невозможно отобрать у РОК победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

"Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай", – приводит слова юриста Чемпионат.

Реклама

Напомним, сборная РОК выиграла командный турнир фигуристов 7 февраля, обойдя США и Японию.

Но в среду, 9 февраля, стало известно, что РОК могут лишить этого золота – из-за допинг-теста российского спортсмена, сданного перед Олимпиадой.

Имя допинг-грешника официально пока не называется. Но в США подозревают, что речь о чемпионе Европы-2022 Марке Кондратюке, выступающем в мужском одиночном катании.

Реклама

Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).