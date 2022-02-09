России оставят золото Олимпиады, несмотря на допинг

Россияне могут выйти сухими из воды / Фото: Getty Images

Российский спортивный юрист Артем Пацев заявил, что за положительный допинг-тест, сданный до Игр-2022, невозможно отобрать у РОК победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

"Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования. Если речь идет о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай", – приводит слова юриста Чемпионат.

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Напомним, сборная РОК выиграла командный турнир фигуристов 7 февраля, обойдя США и Японию.

Но в среду, 9 февраля, стало известно, что РОК могут лишить этого золота – из-за допинг-теста российского спортсмена, сданного перед Олимпиадой.

Имя допинг-грешника официально пока не называется. Но в США подозревают, что речь о чемпионе Европы-2022 Марке Кондратюке, выступающем в мужском одиночном катании.

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Марк Кондратюк / Фото: Reuters

Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде-2022 в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).