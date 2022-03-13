Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола

Криштиану Роналду - №1 / Фото: REUTERS
На Туманном Альбионе состоялись матчи 29-го тура АПЛ.
В центральном поединке Манчестер Юнайтед добыл тяжелую победу над Тоттенхэмом – 3:2. И все благодаря своему гениальному форварду Криштиану Роналду. Португалец забил три гола.
Тем самым Роналду установил новый мировой рекорд по голам в официальных матчах.
Теперь на его счету в сумме 807 голов – за клубы и за сборную Португалии.
Предыдущий рекорд принадлежал Йозефу Бицану, который поиграл за Австрию и Чехословакию – у него 805 голов.
Смотрите, как Роналду вошел в историю:
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Победа МЮ стала положительным результатом и для украинских болельщиков. Все из-за скандального заявления наставника Тотенхема Антонио Конте, который поддержал агрессора.