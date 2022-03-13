Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола

Криштиану Роналду - №1 / Фото: REUTERS

На Туманном Альбионе состоялись матчи 29-го тура АПЛ.

В центральном поединке Манчестер Юнайтед добыл тяжелую победу над Тоттенхэмом – 3:2. И все благодаря своему гениальному форварду Криштиану Роналду. Португалец забил три гола.

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Тем самым Роналду установил новый мировой рекорд по голам в официальных матчах.

Теперь на его счету в сумме 807 голов – за клубы и за сборную Португалии.

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Предыдущий рекорд принадлежал Йозефу Бицану, который поиграл за Австрию и Чехословакию – у него 805 голов.

Смотрите, как Роналду вошел в историю:

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Турнирная таблица чемпионата Англии:

Победа МЮ стала положительным результатом и для украинских болельщиков. Все из-за скандального заявления наставника Тотенхема Антонио Конте, который поддержал агрессора.