Роналду собрался уйти из Ювентуса из-за Лиги чемпионов

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду намерен сменить команду в летнее трансферное окно, футболист уже попросил своего агента найти ему новый клуб

Роналду / Фото: Instagram

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду хочет покинуть клуб. 36-летний португалец попросил своего агента, Жорже Мендеша, найти ему новую команду. Ранее мы писали, что вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон может перейти в Динамо.

По информации Football Italia, футболист намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Желание покинуть Ювентус возникло у Роналду после вылета команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от Порту (1:2, 3:2).

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Роналду выступает за Ювентус с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 39 матчей в составе туринцев, на счету форварда 32 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Мы также сообщали, что жертва изнасилования требует от Роналду его зарплату за два года.