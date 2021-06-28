Роналду сделал заявление после вылета с Евро

Криштиану Роналду прощается с Евро-2020 / Фото: Reuters
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал заявление после поражения в матче 1/8 Евро-2020 с Бельгией 0:1 и вылета команды из соревнований. Ни намека – на возможное завершение карьеры в сборной. Наоборот, форвард Ювентуса дал понять, что постарается со сборной выиграть ЧМ-2022 в Катаре, когда ему будет уже почти что 38.
"Мы не добились желанного результата на Евро-2020 и вылетели раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем на турнире. Мы выложились на сто процентов, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Эта команда доказала, что по-прежнему может дарить радость португальцам. Болельщики неустанно поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы бились за них, чтобы оправдать их доверие. Нам не удалось дойти, куда мы хотели, но мы искренне благодарны вам"
"Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным командам"
"Мы же вернемся сильнее. Вперед, Португалия!" – написал Роналду у себя в Instagram
При этом в своем заявлении Криштиану решил воздержаться от извинений за то, что сразу после поражения от Бельгии швырнул капитанскую повязку на газон. На его родине, в Португалии, многие назвали эти действия неуважением к своей стране.
Роналду швырнул повязку после вылета с Евро / Фото: Reuters
Смотрите, как Бельгия выбила Португалию с Евро-2020
Новости на эту же тему:Роналду швырнул капитанскую повязку после вылета с Евро Бельгия – Португалия: онлайн матча чемпиона Европы в 1/8 финала Евро-2020 Джорджина себе такое не позволяет! Голое фото бывшей невесты Роналду Роналду пустился во все тяжкие: как Криштиану сражался с Джесси Пинкманом за покерным столом (видео)