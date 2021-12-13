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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Роналду против Месси, Яремчук против Лунина: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
13 декабря, 14:09
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале и марте следующего года

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют Месси против Роналду / Фото: UEFA.com

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Четыре команды представляли Англию, три – Испанию, по две – Португалию, Италию, Францию, еще по одной – Австрию, Нидерланды и Германию. Победители групп были сеяными, они первые матчи проведут в гостях.

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Бенфика нашего Романа Яремчука встретится с Реалом, который в группе перешел дорогу Шахтеру.

А самая эпическая битва нас ждет в матче двух заклятых соперников – Роналду и Месси. Их команды Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен встретятся на стадии 1/8.

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Результаты жеребьевки

  • Атлетико (Испания) – Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия) – Реал (Испания)
  • Вильярреал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • Зальцбург (Австрия) – Ливерпуль (Англия)
  • Интер (Италия) – Аякс (Нидерланды)
  • Пари-Сен-Жермен (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия)
  • Челси (Англия) – Лилль (Франция)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9/15/16 марта.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене 28 мая 2022 года.