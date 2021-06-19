Роналду продемонстрировал феноменальную скорость на Евро – и это в 36 лет

Криштиану Роналду не стареет. ПОртугальский нападающий продемонстрировал феноменальную скорость в матче против Германии, которой позавидуют многие спринтеры

Криштиану Роналду разогнался до 32 км/час / Фото: Reuters

Португалец Криштиану Роналду снова удивил футбольный мир. 36-летний форвард отличился забитым мячом в матче против Германии и поразил своей скоростью. Видео голов и обзор матча Португалия – Германия есть на нашем сайте.

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Эксперты подсчитали, что перед забитым мячом Роналду разогнался до 32 км/час, преодолев от своей штрафной площади до чужой 97 метров! На это Криштиану понадобилось 14,2 секунды.

Отметим, что абсолютный рекорд скорости среди футболистов принадлежит все тому же Роналду. На ЧМ-2018 Криштиану разогнался до 38,6 км/ч. И это в 33 года!

Ранее мы писали, что Роналду стал лучшим бомбардиром ЧМ и Евро вместе взятых. Португалец догнал знаменитого немца Мирослава Клозе и теперь делит с ним лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы и мира. Криштиану еще может выйти в единоличные лидеры.