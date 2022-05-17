Роналду показал свой стальной пресс. У сына не хуже (фото)

Роналду-младший также играет в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Криштиану Роналду – 37 лет, но он в потрясающей форме. Не зря новый тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг хочет, чтобы португалец продолжил карьеру в клубе. Кстати, в рейтинге спортивных богачей Роналду занимает третье место.

Криштиану скрупулезно следит за питанием, усердно тренируется и правильно восстанавливается. К чему приобщает и сына.

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Роналду-младший тоже занимается футболом. И по своему телосложению 12-летний Криштиану уже очень похож на отца.

Судите сами – старший и младший Роналду на фото в Instagram.

"Время восстановления с моим мальчиком", – подписал снимок Роналду.

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