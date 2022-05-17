Роналду показал свой стальной пресс. У сына не хуже (фото)

Роналду-младший также играет в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня
Криштиану Роналду – 37 лет, но он в потрясающей форме. Не зря новый тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг хочет, чтобы португалец продолжил карьеру в клубе. Кстати, в рейтинге спортивных богачей Роналду занимает третье место.
Криштиану скрупулезно следит за питанием, усердно тренируется и правильно восстанавливается. К чему приобщает и сына.
Роналду-младший тоже занимается футболом. И по своему телосложению 12-летний Криштиану уже очень похож на отца.
Судите сами – старший и младший Роналду на фото в Instagram.
"Время восстановления с моим мальчиком", – подписал снимок Роналду.
Напомним, что недавно Джорджина Родригес в соцсетях показала красивые фото новорожденной девочки, а также сообщила имя маленькой принцессы