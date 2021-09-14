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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
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Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Роналду нокаутировал девушку перед матчем! Что он творит?

Любомир Луканюк
14 сентября, 20:52
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче. Ей понадобилась помощь

Роналду поспешил на помощь девушке / Фото: REUTERS

Сегодня в первом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед в гостях играет против Янг Бойз. Также чуть позже начнется встреча Динамо – Бенфика: онлайн идет уже на нашем сайте.

На разминке перед началом поединка случился довольно неприятный эпизод. Нападающий МЮ Криштиану Роналду попал мячом в девушку, которая обеспечивает безопасность на матче.

Удар был такой силы, что девушка рухнула на землю. Ей понадобилась медицинская помощь.

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К чести Роналду, он сразу же поспешил к девушке, чтобы узнать, как она себя чувствует.

Напомним, что в этом матче Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец проводит свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.

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