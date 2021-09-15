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15 сентября 19:45
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Александрия --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
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Колос --
18 сентября 00:00
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Минай --
18 сентября 00:00
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Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Роман Яремчук: "Забиваю, но пока не показываю и 50% потенциала"

Сергей Шаховец
15 сентября, 18:38
Воспитанник киевского Динамо не лучшим образом провел поединок против своего бывшего клуба. Сам футболист считает, что виной всему затянувшаяся адаптация

Роман Яремчук сыграл против Динамо в матче Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сразу после матча между киевским Динамо и лиссабонской Бенфикой, который завершился нулевой ничьей, свою оценку проходившему на поле дал экс-динамовец Роман Яремчук.

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"Всех ребят знаю, как они готовятся, сильные стороны Динамо. Конечно, непросто, в первую очередь ментально, подходить к таким матчам. Они хороший уровень показывают. Это и на чемпионате Европы было видно. Молодцы, прогресс показывают. Но я не эксперт, чтобы комментировать их игру.

Яремчук своему бывшему клубу не забил / Фото: Getty Images

Мы не выиграли. Могли даже проиграть в конце. Но одно очко на выезде – неплохо, я так думаю. Перед нашей командой стоят максимальные цели. Она не смотрит, против кого играет, и всегда хочет получить три очка. В следующих матчах будем готовиться только к победе. Настроение? Расстроенные. Такой тяжелый, долгий перелет, и хотелось показать выигрышный результат.

Не показываю даже 50% того, что демонстрировал в Генте. То, что я забиваю, – да, но есть много разных вещей, в которых мне сложно. Я в процессе адаптации. Спасибо Бенфике, меня все поддерживают. Кто приезжает в новую страну, команду уровня Бенфики, понимают, о чем я говорю. Плюс конкуренция: играют футболисты, которые стоят по 20 млн, каждый за сборную играет, голодный и хочет играть", – рассказал в комментарии MEGOGO Роман Яремчук.

Напомним, Роман Яремчук стал игроком гранда португальского футбола в летнее межсезонье, перейдя в Бенфику из Гента за 17 млн евро. С начала сезона Роман сыграл в семи матчах, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Напомним, что сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов стартует донецкий Шахтер. Онлайн матча Шериф – Шахтер доступен на нашем сайте.

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