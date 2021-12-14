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Рома – команда убийц! Моуринью в ярости от арбитров Серии А

Сергей Шаховец
14 декабря, 20:46
Главный тренер римского клуба убежден, что все проблемы в предвзятом отношении "людей в черном" к его команде

Жозе Моуринью недоволен судейством в Серии А / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 13 декабря, в матче 17-го тура Серии А Рома обыграла команду украинца Коваленко Специю со счетом 2:0. Подопечные Моуринью заканчивали игру в меньшинстве – удаление заработал 18-летний форвард Афена-Гьян.

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"Если вы посмотрите, сколько желтых и красных карточек получает Рома, мы похожи на команду убийц.

Споры Кристанте с судьями? Я посоветовал ему расслабиться, потому что он не Бонуччи.

У него другой статус, поэтому он не может говорить некоторые вещи арбитрам", — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Отметим, что в октябрьском матче чемпионата Италии против Наполи, от действий арбитра "пострадал" и сам португалец. На 82-й минуте поединка он увидел перед собой "красный свет" за несогласие с действиями арбитра.

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Отметим, что за два тура до зимней паузы Рома с 28 очками идет на 6-м месте в Серии А.

18 декабря Рома отправится в Бергамо на матч с командой Малиновского Аталантой, а 22 декабря примет Сампдорию.

Напомним, что сегодня в Кубке Италии Андрей Шевченко попытается добыть свою первую победу во главе Дженоа.