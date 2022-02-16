Ринат Ахметов сыграл в футбол в Мариуполе и отмел игру в поддавки (видео)

Ринат Ахметов хвалил вратаря за сейвы / Фото: Украина 24

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM президент ФК Шахтер Ринат Ахметов сыграл в футбол на площадке местной школы №26.

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В соперниках у Рината Ахметова оказался мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Они пробивали пенальти, а на воротах стоял заместитель городского головы Александр Кочурин.

Кочурин отбил удар мэра, а после пенальти от Ахметова пропустил мяч между ног.

"Так мы не играем! Поменяем вратаря. В такие игры мы не играем", – отреагировал президент Шахтера.

И серия пенальти продолжилась. Вратарь тащил как удары мэра Мариуполя ("Все, Сан Саныч, квартальной премии нет", – пошутил после одного из сейвов кто-то из зрителей), так и президента ФК Шахтер.

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"Вот это уже правильно стоишь. Молодец, Сан Саныч", – похвалил вратаря Ахметов, после одного из ударов которого мяч угодил в штангу.

Даже когда мяч переставили поближе ("А то будем бить до утра"), голкипер продолжал держать ворота на замке.

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"Та поддайтесь уже", – призвала вратаря одна из присутствующих женщин.

"Нет-нет, в поддавки нельзя играть, – отреагировал на это Ахметов. – Это уже нечестно. А все, что нечестно, это некрасиво. А все, что некрасиво, не имеет права на долгую жизнь. Мы будем играть в настоящий футбол".

Дошло до того, что, впечатленный сейвами Кочурина, Ахметов пошутил: "Похоже, нам уже надо Пятова отправлять (на пенсию)".

В конце концов, заместитель мэра Мариуполя, пропустил от мэра, отбил удар Ахметова, и серия на этом завершилась.

"Ничья – ты здесь 1:0, а я там 1:0", – сказал президент ФК Шахтера и обнялся с мэром Мариуполя.