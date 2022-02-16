Ринат Ахметов: "Шахтеру больше идут золотые медали, чем Динамо"

Ринат Ахметов посетил Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В рамках визита Ринат Ахметов побывал в ОШ № 26, где спортивная инфраструктура построена в результате взаимодействия Мариупольского горсовета и ФК Шахтер.

На площадке с синтетическим покрытием Ринат Ахметов нанес несколько ударов по воротам и ответил на вопросы журналистов.

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– Ринат Леонидович, за последние четыре года Шахтер и футболисты клуба заплатили налоги в бюджет города Мариуполя в размере 800 миллионов гривен, а в 2022 году эта сумма составит уже миллиард гривен. Деньги по договоренности идут на развитие спорта. Насколько важно такое взаимодействие Мариуполя и ФК Шахтер в контексте развития спорта?

– Во-первых, платить налоги – это наша обязанность. Мы платили, платим и будем всегда честно и открыто платить налоги. То, что мы выбрали город Мариуполь, очень важно. Когда налогоплательщик платит налоги и видит, как эффективно используются эти средства, это очень приятно. Хочется платить больше. Не хватит через налоги, значит, будем через благотворительные фонды помогать Мариуполю, строить, развивать, а главное – чтобы дети занимались спортом, занимались футболом.

– Шахтер последний свой матч на "Донбасс Арене" в Донецке провел 2 мая 2014 года, как раз таки против Мариуполя, тогда – Ильичевца. Сейчас Донецк так близко к Мариуполю и в то же время так далеко… Находясь здесь, что вы чувствуете?

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– Я уже сказал сегодня: у меня есть мечта, чтобы на "Донбасс Арене" звучал гимн Лиги чемпионов. Чтобы там выступали лучшие команды мира. Чтобы там, как и раньше, были Манчестер, Барселона. Я думаю, по этому всему скучают наши болельщики. Я уже сказал, что хочу, чтобы Донецк, Донбасс был очень счастливым, а счастливым он может быть только в единой Украине. Поэтому дай Бог, чтобы Донбасс, Донецк побыстрее возвращался в единую Украину, чтобы там люди жили, а не выживали, и чтобы там всегда звучал гимн Лиги чемпионов. Когда вчера я ехал из Запорожья и увидел Донецк, 100 километров, у меня чуть не остановилось сердце. Я впервые за 8 лет так рядом с Донецком.

– Недавно Шахтер продлил контракты с Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком до 2026 года. Эти футболисты являются воспитанниками Академии Шахтера. Можно сказать, что данная спортивная инфраструктура в Мариуполе как раз и предназначена для того, чтобы таких игроков, как Мудрик и Судаков, в Академии Шахтера становилось как можно больше?

– Во-первых, это наша цель, чтобы Академия воспитывала игроков, которыми мы будем гордиться, которые вместе с нами будут завоевывать трофеи, побеждать в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Это же нужно с детства. Я убежден, что сегодня здесь воспитываются и Судаковы, и Мудрики, убежден, что эти футболисты украсят наш клуб и сделают много для того, чтобы мы держали в руках трофеи.

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– В это зимнее межсезонье к Шахтеру присоединились Нерес и Винисиус. Дарио Срна недавно сказал, что покупка Нереса – это ваш месседж болельщикам, что вы при необходимости готовы покупать новых игроков. Вы удовлетворены новыми трансферами? Насколько сейчас силен и конкурентоспособен Шахтер?

– Насколько он силен и конкурентоспособен, покажет чемпионат. Надеюсь, что мы будем очень сильными. Наша цель – завоевать чемпионское звание, потому что в прошлом году мы держали в руках серебро, а нам больше идет золото. Во-вторых, мы купили очень сильных игроков. Нерес и Винисиус – это те футболисты, которых мы очень хотели приобрести, и мы их приобрели. Это яркие, сильные, креативные футболисты, и я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.

– За последнее время в Шахтер пришли два футболиста из Аякса, Марлон играл в Барселоне. То есть сейчас из европейских лиг футболисты приходят в Шахтер. Что это может значить?

– Это говорит о том, что мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. Вы же сказали сами, с одной стороны, мы купили одних игроков, а с другой – что вы видите? Вы видите и Судакова, и Мудрика, наших молодых игроков, и не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, нам помогут и нас усилят. Я убежден, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать своих болельщиков.

– Через 10 дней стартует вторая часть сезона. У Шахтера упорная борьба с Динамо: он на 2 очка на данный момент опережает киевлян в турнирной таблице. Какие ваши ожидания от второй части сезона и завершения чемпионата?

– Мои ожидания? Что я делаю? Делаю все для того, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках Динамо (Киев) были серебряные. Мне кажется, золотые нам больше идут, а серебряные идут лучше нашим конкурентам. Это футбол, спорт, борьба и конкуренция. Каждый клуб борется, и я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре и чтобы им обязательно был наш Шахтер.

– Вы расстроились, что не забили в ворота, но забили в кольцо?

– Нет, это просто соревнование. Но вам понравилось, как я бил? Это из детства. Мой самый любимый урок был прогуливание, а когда мы прогуливали, мы играли в футбол. И когда я играл в футбол, мы били по воротам.

– Возможно, мы вас теперь увидим на тренировках Шахтера с мастер-классом?

– Такие игроки моей команде не нужны ни сегодня, ни вчера, и завтра не понадобятся, потому что так мы будем бороться знаете за что? Где-нибудь… Я хотел сказать какую-то лигу, но и то бы переборщил. Где-нибудь улица на улицу, как раньше мы играли. Я говорил о том, что всегда мечтал стать футболистом. Футболистом не стал, но стал президентом клуба, и горжусь этим своим решением. Делаю все для того, чтобы наш клуб составлял конкуренцию в Украине и Европе, побеждал как в Украине, так и в Европе.

– Ваши общие впечатления от сегодняшней поездки? Что ощущаете?

– А вы посмотрите, пожалуйста, если я пытался бросить в кольцо, чего я давно не делал, ударить по мячу… Мне кажется, это состояние души. Я очень рад, что сегодня нахожусь в Мариуполе. У меня сразу положительные эмоции. Когда я бросал, думал, чтобы не потянуть мышцы, а когда бил по мячу, думал, чтобы у меня и ноги в порядке остались. Очень хорошо, спасибо. Очень теплый, гостеприимный город, и я очень рад, что сегодня я здесь вместе с мариупольцами.