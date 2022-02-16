Ринат Ахметов отреагировал на поражение Шахтера от Мариуполя: Был вкусный футбол

Ринат Ахметов поздравил болельщиков Мариуполя с победой над Шахтером / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM президент ФК Шахтер Ринат Ахметов затронул и футбольную тему.

"Я раньше всех тренеров представлял, – сказал Ринат Ахметов на встрече с металлургами. – Более того, всех тренеров увольнял, со слезами на глазах. Я всегда плакал, думая: "Вот, я ошибся". Потому что увольнение – это всегда назначение. Приходит новый тренер с новыми идеями, и мы смотрим новый вкусный футбол".

"Мы вчера смотрели новый вкусный футбол, играли Шахтер и Мариуполь, Мариуполь обыграл Шахтер 2:1, так что я вас поздравляю. Но – товарищеская игра была", – добавил Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее Ринат Ахметов рассказал о своей главной мечте. Предприниматель мечтает вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимутся украинские флаги