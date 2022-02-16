15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Ринат Ахметов отреагировал на поражение Шахтера от Мариуполя: Был вкусный футбол

Андрей Трофимов
16 февраля, 13:00
Президент футбольного клуба Шахтер поздравил мариупольцев с победой над "горняками" в контрольном матче

Ринат Ахметов поздравил болельщиков Мариуполя с победой над Шахтером / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM президент ФК Шахтер Ринат Ахметов затронул и футбольную тему.

"Я раньше всех тренеров представлял, – сказал Ринат Ахметов на встрече с металлургами. – Более того, всех тренеров увольнял, со слезами на глазах. Я всегда плакал, думая: "Вот, я ошибся". Потому что увольнение – это всегда назначение. Приходит новый тренер с новыми идеями, и мы смотрим новый вкусный футбол".

"Мы вчера смотрели новый вкусный футбол, играли Шахтер и Мариуполь, Мариуполь обыграл Шахтер 2:1, так что я вас поздравляю. Но – товарищеская игра была", – добавил Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Ранее Ринат Ахметов рассказал о своей главной мечте. Предприниматель мечтает вернуться в родной Донецк, когда там вновь поднимутся украинские флаги