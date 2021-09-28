Ринат Ахметов дал интервью La Repubblica: "Никогда не буду владеть другой командой. Я люблю Шахтер"

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Приводим перевод материала издания La Repubblica.

Это один из самых богатых людей в Украине, у которого есть интересы в сфере медиа, добычи полезных ископаемых, в производстве стали. Это человек, который вывел Шахтер на самый высокий уровень.

"Я горжусь тем, что я президент уже 25 лет. Секрет моего футбольного долголетия в том, что я люблю Шахтер, люблю Донецк и люблю наших болельщиков. Надеюсь продолжать работать еще очень долго. Я никогда не буду владеть другой командой", – говорит Ринат Леонидович Ахметов.

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- В 2002-м вы одержали первую победу в чемпионате Украины под руководством Невио Скалы. Сейчас вы пригласили Де Дзерби. Что особенного в итальянских тренерах?

- Итальянская школа одна из самых сильных в мире. Я доверяю итальянцам. Они тактики, стратеги, мотиваторы и отличные люди. Имя Невио Скалы навсегда будет вписано в историю Шахтера золотыми буквами. Мне повезло работать с ним и с его тренерским штабом, это Невио привел нас к первой победе в чемпионате Украины, сделав счастливыми. Теперь мы будем двигаться вперед с Роберто Де Дзерби, разделяя боль и радость, создавая Шахтер будущего.

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- Какие профессиональные и личностные аспекты нового тренера вы можете отметить?

- Роберто отличный молодой тренер, амбициозный и чудесный человек. Я верю в его талант и в его идеи. Я очень доволен, что на прошлой неделе Роберто выиграл свой первый трофей с Шахтером, Суперкубок Украины, обыграв киевское Динамо. Это был красивый матч и победа, подарившая много эмоций.

- Интер под руководством Индзаги стал более или менее сильным в сравнении с периодом работы Конте?

- Сначала нужно сыграть, а потом уже оценивать. Интер с Конте был очень сильным. Тот факт, что в прошлом сезоне нам удалось сыграть с ними вничью, расцениваю как большое везение. Сегодняшний Интер тоже очень силен. У него сильный тренер, сильные игроки. Думаю, что нас ожидают два тяжелых матча, но надеюсь, они будут интересными.

- В Шахтере много игроков, приехавших из Бразилии. Как родилась эта связь?

- У нас очень сильные игроки и команда с огромным потенциалом. Наши скауты – это профессионалы высокого уровня, способные выискивать очень талантливых игроков. Как правило, к нам приходят молодые футболисты, они получают огромный опыт, растут вместе с клубом и помогают выигрывать трофеи. В свою очередь клуб помогает им выходить на самый высокий уровень. Бразильские футболисты очень талантливые и креативные, они могут устроить спектакль на поле. Это мне очень нравится, и я уверен, что нравится нашим болельщикам. Нам недостаточно просто побеждать. Мы хотим показывать красивый атакующий футбол.

- Вы уже почти семь лет не играете на "Донбасс-Арене".

- Тот факт, что Шахтер не играет на своем стадионе, по сути, катастрофа для всех нас. К сожалению, мы не можем знать, когда мы наконец-то сможем вернуться домой. Как и миллионы моих соотечественников, я очень хочу, чтобы это случилось как можно раньше.

- Шахтер в 2009-м выиграл Кубок УЕФА. Насколько это было важно для имиджа Украины в мире?

- Завоевание важных трофеев оказывает позитивное влияние на имидж страны. Эта победа была очень важна для наших болельщиков, для нашей команды и лично для меня. Это момент нашего триумфа, и мы этим очень гордимся.

- Вы болели за боксера Александра Усика, который победил Энтони Джошуа в Лондоне, завоевав самые важные пояса в мире среди супертяжей?

- Конечно, я радовался и был сильно взволнован. Александр Усик – большой человек, и я хотел бы еще раз поздравить его с победой. Это большая гордость для Украины и каждого украинца.

- Украинец Лен Блаватник, владелец DAZN, сделал ставку на стриминг футбольных трансляций. Вы с этим согласны?

- Я все еще предпочитаю смотреть футбол по телевизору, по старинке, но весьма вероятно, что за стриминговыми платформами будущее.