Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле

УЕФА планирует со следующего сезона внести изменения в правило выездных голов в еврокубках, что ранее предлагал сделать Арсен Венгер. Согласно новому регламенту, который должен быть согласован в пятницу, правило забитых голов на чужом поле будет учитываться только до конца 90 минут ответного матча.
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Любой гол, забитый в дополнительное время, не будет иметь преимущества. При этом, предложение полностью отказаться от правила забитых выездных голов было отклонено УЕФА, сообщает The Sun.
Правило выездного гола было введено в сезоне 1965/66 годов. Однако во время пандемии множество матчей приходится проводить на нейтральном поле и без зрителей, в таких условиях преимущество домашнего стадиона нивелируется.
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